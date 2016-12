Valentino Rossi: "Ad Austin per confermarsi"

Rossi tiene i piedi per terra: "Cercheremo di salire sul podio: non sarà facile, ma cercheremo di farcela!". Tutto l'ambiente è carico: "Dopo la vittoria in Qatar siamo tutti molto motivati e siamo pronti per un altro fine settimana".

LORENZO: "SONO MENTALMENTE FORTE"

Anche Lorenzo è pronto a dare battaglia: "La gara del Qatar è il passato e ora mi sto concentrando sul prossimo appuntamento di Austin. Non vedo l'ora di correre lì, ancora una volta, anche se di solito non è una pista adatta alla nostra moto. In passato sono stato in grado di salire sul podio quindi voglio fare del mio meglio in Texas. Sono ansioso di correre il più presto possibile, perché mi sento molto in forma e mentalmente forte. Speriamo di poter fare un lavoro migliore rispetto allo scorso anno, perché sia io che la moto siamo migliorati e forse anche gli nuovi pneumatici ci danno la possibilità di lottare per la gara. Da parte mia, ho intenzione di spingere al massimo".