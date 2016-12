Honda, Pedrosa dopo l'intervento: "Ora mi devo riposare"

Dani Pedrosa non vuole forzare il suo rientro alle corse in MotoGP. Lo spagnolo della Honda, dopo l'intervento al braccio destro, è tornato a parlare: "E' andato tutto bene e ora devo solo riposarmi e sottopormi alle visite di controllo. Spero di avere un buon recupero graduale". L'importante è guarire al 100%: "Grazie a tutti per il sostegno, vi sono grato dal profondo del mio cuore per tutto questo incoraggiamento".