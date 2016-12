MotoGP, Pedrosa operato: starà fermo 4/6 settimane

E' durato poco più di due ore l'intervento a cui si è sottoposto Dani Pedrosa per risolvere il problema all'avambraccio destro che ha costretto il pilota Honda ad alzare bandiera bianca dopo il GP del Qatar. Pedrosa è stato operato a Madrid dal dottor Angel Villamor, che ha completamente rimosso la guaina che ricopre il muscolo, colpito da sindrome compartimentale. Ora Dani dovrà rimanere fermo per 4/6 settimane, in attesa del via libera dei medici.