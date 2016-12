Fondazione Pupi: moto di Valentino Rossi all'asta per beneficenza

Valentino Rossi e Javier Zanetti, due monumenti dello sport e due icone, in modi diversi, dell'Inter, si sono uniti per una causa benefica grazie all'iniziativa della filiale italiana di Yamaha Motor Europe in collaborazione con la Fondazione Pupi. Per aiutare Zanetti nell'aiuto a bambini socialmente svantaggiati, Valentino ha messo all'asta su Ebay una versione speciale di Yamaha YZF-R125 in livrea Movistar Yamaha MotoGP 2014, proprio i colori della Yamaha YZR-M1 n. 46 portata al secondo posto del Mondiale MotoGP© 2014 dal 9 volte iridato.