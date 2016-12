MotoGP, Pedrosa shock: "Devo fermarmi"

Nel giorno del trionfo italiano e della debacle spagnola, arriva una notizia shock per il motociclismo iberico. Dani Pedrosa ha annunciato che intende ritirarsi momentaneamente dalla corse. Il pilota della Honda, infatti, ha spiegato che è costretto a fermarsi a causa dei problemi fisici all'avambraccio destro. "E' un anno che ho tantissimi problemi - ha detto Pedrosa - . Abbiamo fatto di tutto per risolverli, compresa l'operazione dello scorso anno, ma senza esito positivo. Non posso continuare a correre così. In questo momento non ho risposte sul futuro".

"I dottori mi hanno detto che non posso più essere operato. Ma non posso correre così e non so cosa fare", ha aggiunto ricordando la sindrome compartimentale che lo ha già costretto a due interventi. Al momento la parola ritiro non è stata ancora pronunciata, ma di sicuro la situazione è delicata. Tanto che alla Honda starebbero già pensando a trovare un sostituto, almeno temporaneo. E il nome che tutti fanno è quello di Casey Stoner, già sotto contratto con il gigante di Tokyo nel ruolo di collaudatore e pilota per la 8 Ore di Suzuka.