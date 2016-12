MotoGP, test Losail: Ducati in testa, cade Rossi

La prima giornata di test MotoGP a Losail sorride alle Ducati , sono infatti le due moto di Borgo Panigale a dominare. Miglior tempo per Andrea Iannone che gira in 1'55"265, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso, staccato di solo un decimo. Terzo cronometraggio per il campione del mondo Marc Marquez, solo ottavo Valentino Ross i su Yamaha, che cade ma senza conseguenze. Sesto posto per Jorge Lorenzo, preceduto da Pedrosa (Honda).

Hanno preso il via oggi, sul circuito di Losail in Qatar gli ultimi tre giorni di test MotoGP prima dell'inizio ufficiale del Mondiale. C'era grande attesa per la sfida tra le Honda e le Yamaha ma a sorpresa a brillare sono state le Ducati. Andrea Iannone, infatti, ha ottenuto il miglior tempo, avvicinando addirittura il record della pista di Stoner del 2008. L'abruzzese ha girato in 1'55"265, un decimo più veloce del suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Terzo cronometraggio per la Honda del campione del mondo, Marc Marquez, seguito da Aleix Espargaro (Suzuki) e dall'altra Honda di Dani Pedrosa.

Piccola disavventura per Valentino Rossi, per il Dottore i test sono iniziati con una caduta alla curva 8, fortunatamente senza conseguenze, poi per il pesarese nei 48 giri portati a termine è arrivato solo l'ottavo posto finale. In generale per le Yamaha non è stata una grande giornata, anche Jorge Lorenzo ha dovuto accontentarsi del quinto crono, con un distacco di 5 decimi dalle Ducati.