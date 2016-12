La MotoGP scopre le Michelin

Il giorno dopo la chiusura della seconda sessione di test della MotoGP a Sepang, i piloti sono tornati in pista per prendere contatto con le gomme Michelin che dal 2016 saranno fornitore unico al posto delle Bridgestone. Bocche cucite e cronometri (ufficiali) spenti, anche se pare che Rossi e compagni si siano detti soddisfatti di questo esordio. Quanto ai tempi, si parla di riscontri più alti di circa 1" rispetto all'1'59"115 fatto registrare da Marquez al termine della recente tre giorni.

CHE VOLI PER LORENZO E DOVIZIOSO

Tante le cadute, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per i piloti. Lorenzo ha distrutto la sua Yamaha M1 scivolando alla curva 3. Stessa sorte per Dovizioso che ha demolito la sua Ducati nello stesso punto. A terra pure Aleix Espargarò con la Suzuki alla curva 5.