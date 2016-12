MotoGP, i soliti noti nei test di Sepang: Marquez davanti a Lorenzo

Marquez, dopo il miglior tempo di ieri, ha abbassato ancora il suo record di oltre 7 decimi confermando una crescita costante e allo stesso tempo preoccupante per i suoi avversati. Quello che gli va più vicino è ancora Jorge Lorenzo con la Yamaha, in ritardo di appena 3 decimi. Il migliore in sella alla Ducati ufficiale è ancora Andrea Iannone, quarto, mentre Dovizioso è solo decimo ad oltre un secondo dal leader. Torna tra i migliori anche Valentino Rossi che, dopo il sesto crono di ieri, chiude quinto e abbassa di quasi mezzo secondo il tempo della seconda giornata. La sorpresa dell'ultimo giorno di test è senza dubbio Cal Crutchlow: il britannico in sella alla Honda clienti del team di Lucio Cecchinello è terzo a soli 5 decimi da Marquez. In top ten anche Pedrosa, settimo, Barbera, ottavo, e Aleix Espargerò, nono con la Suzuki. Gli altri italiani: Danilo Petrucci è dodicesimo davanti a Yonny Hernandez, suo compagno in Ducati Pramac; Michele Pirro è 18° mentre Marco Melandri ha accusato diversi problemi con l'Aprilia del team Gresini (Bautista è 19°) e ha chiuso anche il giorno finale dei test in 27esima e ultima posizione.

LA CLASSIFICA DEI TEMPI DEL DAY-3