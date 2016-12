MotoGP, Marquez compie 22 anni e il team lo festeggia

A soli 22 anni, compiuti proprio oggi, Marc Marquez è già nella leggenda della MotoGP. Il fenomeno spagnolo, infatti, ha già vinto quattro mondiali (uno in 125, uno in Moto2 e due nella classe regina) ed è il più giovane campione del mondo della MotoGP. Il suo team ha girato un video simpatico per fargli gli auguri. Il filmino è stato registrato all'insaputa di Marquez durante gli ultimi test a Sepang, nell'hotel dove alloggiava il team Repsol.