MotoGP, ecco la nuova Ducati: "Torneremo a vincere"

"L'obiettivo per il 2015 è altamente sfidante, vogliamo almeno una vittoria". Lo ha detto Luigi Dall'Igna , l'ingegnere capo del reparto corse della Ducati , durante la presentazione della Desmosedici GP15 , la moto ufficiale della casa di Borgo Panigale per la stagione di MotoGp che inizierà ufficialmente il prossimo 26 marzo in Qatar. "Nel 2014 siamo arrivati a dieci secondi dai migliori - prosegue Dall'Igna -. Quest'anno alziamo l'asticella".

La nuova moto ha già stregato Andrea Iannone: "E' molto compatta - commenta il 25enne pilota abruzzese - anch'io non me l'aspettavo così piccola". Toni entusiastici anche da parte dell'altro pilota ufficiale, Andrea Dovizioso: "Nonostante abbia elementi in comune con la GP14.3 - sottolinea il 28enne romagnolo - è tutta nuova. Bella fuori e soprattutto dentro, non vedo l'ora di provarla". Iannone e Dovizioso avranno l'opportunità di salire in sella alla GP15 la prossima settimana, per la precisione dal 23 al 25 febbraio in occasione dei prossimi test in Malesia sul circuito di Sepang.

Chi ha già avuto modo di testare la nuova Desmosedici è il collaudatore Michele Pirro: "Rispetto a tutte le altre Ducati, è completamente diversa. Dopo tanti anni di sacrificio con i ragazzi del Test Team, con i quali abbiamo lavorato tanto, questa è davvero emozionante. Sono molto fiducioso su questo progetto e credo che gli obiettivi che ha fissato Dall'Igna sono raggiungibili".