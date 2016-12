MotoGP: si corre ancora a Silverstone

La MotoGP sarà di scena ancora a Silverstone . Dopo i rumors, lo ha confermato la FIM che ha comunicato che la tappa inglese del Mondiale si correrà, nel weekend del 28-30 Agosto 2015, sul circuito della contea di Northamptonshire . Decisione presa dopo la mancata conferma di Donington Park che era inizialmente in calendario. Buona notizia per Marquez che lo scorso anno aveva trionfato davanti alle due Yamaha di Lorenzo e Rossi.

Patrick Allen, Managing Director di Silverstone ha dichiarato: "Negli ultimi anni si è investito molto per garantire agli appassionati della MotoGP lo spettacolo che solo Silverstone sa offrire ed era stato un brutto colpo perdere l'evento nello scorso autunno. Le due ruote fanno parte del patrimonio di Silverstone e sono di annunciare che nel 2015 ospiteremo il Gran Premio di F1 e di MotoGP".

"Abbiamo recentemente introdotto una politica dei prezzi per famiglie per il Gran Premio d'Inghilterra di Formula1, che sta ottenendo degli ottimi riscontri e, nel corso delle prossime due settimane, lavorerò a stretto contatto con il mio team per lanciare un modello analogo per la MotoGP che spero possa essere altrettanto ben accolto dai fan".

Michael Carrick, Chief Executive del Circuito di Galles ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Silverstone per ospitare le tappe inglesi della MotoGP per le stagioni 2015 e 2016. Vogliamo ringraziare la nuova gestione di Silverstone, i nostri partner della Dorna e quanti ci hanno aiutato a sostenere l'evento 2015, quando era ormai chiaro che non si sarebbe potuto chiudere un accordo con Donington. Siamo lieti di garantire il futuro della MotoGP per i prossimi due anni, mentre il nostro circuito nel Galles è in fase di costruzione".