Valentino Rossi: "Le Honda sono più veloci di noi"

Sceso dalla moto, Valentino Rossi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la tre giorni di test a Sepang : "Abbiamo fatto un buon lavoro, certo che le Honda sono ancora più veloci di noi, ma possiamo sicuramente recuperare. Ci manca mezzo secondo e speravo di essere più vicino". Il pilota Yamaha pensa positivo: "Marquez e Pedrosa un passo avanti? Dipende da pista a pista. Qui a Sepang sono i migliori, ma non è detto che lo siano ovunque".

Yamaha e Rossi hanno lavorato bene nell'ultimo giorno in Malesia: "Sono senza dubbio più soddisfatto. È stata un buon giorno e abbiamo portato a termine tutto il programma di lavoro, questo ci permette di avere le idee più chiare in previsione del prossimo test. La M1 si guida molto bene, ho ricavato sensazioni positive da questo test. Dobbiamo solo lavorare e la prossima volta avremo il nuovo cambio, potrà aiutarci".

C'è un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, lo dice anche il cronometro: "Il 1’59”401 di oggi è il miglior giro che abbia mai fatti qui a Sepang, rispetto allo scorso anno sono stato più veloce di tre decimi".

Ducati e Suzuki sono sulla buona strada: "Iannone ha fatto un bel giro, anche se la gomma extra-soft offre un bel vantaggio. Dovizioso non è andato male nel long run. Ho visto in pista Viñales, guida già bene, ma la Suzuki perde ancora un po’ in rettilineo".