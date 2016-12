MotoGP, test Sepang: comanda Marquez, Rossi quarto

E' Marc Marquez il leader nel terzo giorno di test MotoGP sulla pista di Sepang, in Malesia. Il campione del mondo su Honda stampa un 1'58"867 che mette in fila i rivali: lo spagnolo precede il connazionale Dani Pedrosa (+ 0"139), più veloce, però, nella simulazione gara. Ottimo terzo Iannone su Ducati. Quarto posto per Rossi , che prende cinque decimi da Marc, ma si piazza davanti al compagno di squadra Lorenzo (+ 0"757). Settimo Dovizioso.

Dopo il dominio nella prima giornata e l'exploit di ieri di Lorenzo, Marquez torna dunque al primo posto. Tempo straordinario quello dello spagnolo, che abbatte il muro dell'1'59" e chiarisce da subito le sue intenzioni in vista della prossima stagione. Pista in condizioni perfette per stampare un giro che vale il record della pista. Il secondo posto di Pedrosa non fa che confermare la supremazia della Honda, mentre le Yamaha (soprattutto Lorenzo) provano a concentrarsi sulle simulazioni di gara. Stessa cosa fatta da Iannone, che ad una serie di long-run attorno al 2'02" ha aggiunto un ottimo tempo da terzo posto. Da segnalare l'ultima piazza per Marco Melandri su Aprilia, con 4"8 di distacco da Marquez.