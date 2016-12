MotoGP, test Sepang: Lorenzo vola, Rossi in ritardo

E' di Jorge Lorenzo il miglior tempo nella seconda giornata di test di MotoGP in Malesia. Sul circuito di Sepang lo spagnolo della Yamaha ha girato in 1'59"963 precedendo di 52 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Terzo crono per il campione del mondo Marc Marquez (Honda), staccato di quasi due decimi. Quarto Pedrosa , quinto Iannone. Solo sesto Valentino Rossi che ha accusato un gap di oltre sette decimi dal compagno di squadra Lorenzo.

Si ribaltano le gerarchie nella seconda giornata dei test di Sepang. Mentre nel primo round era stato Marquez a dominare davanti a Rossi e Lorenzo, stavolta è stato quest'ultimo a mettere in fila tutti. Lo spagnolo della Yamaha, unico pilota a scendere sotto il muro dei due minuti, ha preceduto di un'incollatura la Ducati di un ottimo Andrea Dovizioso. Sul gradino più basso del podio virtuale si è accomodato Marquez, che ha sfruttato la mattinata soprattutto per verificare l'efficacia del telaio. Esperimenti anche per Valentino Rossi (solo sesto) concentrato sulle prove di durata degli pneumatici. Completano la top ten Pol Espargaro (settimo), Cal Crutchlow (ottavo), Bradley Smith (nono) e Aleix Espargaro (decimo). Attardati gli altri italiani: Danilo Petrucci è 16esimo, Michele Pirro 18esimo. Alex De Angelis è 25esimo, ultimo posto per Marco Melandri.