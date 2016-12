MotoGP, test di Sepang: Marquez beffa Rossi nel finale

Dovi (+0"483) ha chiuso davanti a Dani Pedrosa , vittima di una caduta nell'ultimo giro a disposizione di giornata (a terra anche Pol Espargarò, Crutchlow e Hayden). Il pilota che ha percorso più tornate (77) è stato il collaudatore della Hrc, Takumi Takahashi. Da segnalare anche qualche difficoltà per Marco Melandri, costretto a rientrare ai box a causa di problemi alla sua Aprilia. Settimo tempo per Andrea Iannone sull'altra Ducati ufficiale con un distacco di 1 secondo e 1 decimo da Marquez. Ottima ottava piazza per Stefan Bradl con la Forward Yamaha, prima delle ex "Open". Tra i debuttanti, il migliore è stato Jack Miller , 19° a 2"5. Qualche problema anche per le rientranti Suzuki e Aprilia , che hanno chiuso a 2" dalla vetta, con Aleix Espargarò e Alvaro Bautista solo 14° e 15°. Le due squadra stanno lavorando molto e tanto hanno fatto durante l'inverno per essere all'altezza della concorrenza, ma c'è ancora tanto da fare e questo primo test aiuterà di certo.

ROSSI: "OTTIMA IMPRESSIONE"

"Come primo giorno non è andata male. Sono stato veloce per molto tempo e poi sono contento perché la moto nuova mi ha dato una ottima prima impressione. Il feeling è buono anche se abbiamo tanto lavoro da fare". Così Valentino Rossi dopo la prima giornata di test a Sepang. "Il nostro lavoro principale è quello di rimanere efficaci in vista gara soprattutto negli ultimi 15 giri, cosa che pativamo lo scorso anno dalle Honda", ha spiegato ancora il Dottore, che mostra ottimismo per la competitività della M1: "Dalla Honda ti aspetti che nel periodo da novembre a gennaio, facciano un balzo avanti. Così è stato a fine 2013 per il 2014, ma a quanto pare non è così quest'anno. Per noi si tratta di una buona notizia".