MotoGP, Stoner prepara la Honda a Marquez e Pedrosa

Casey Stoner ha anticipato tutti e a Sepang ha svolto, da collaudatore Honda, una tre giorni di test in vista dlela nuova stagione della MotoGP. L'australiano ha provato sia la versione 2014, sia quella 2015 della RC213V di Marquez e Pedrosa. L'ex iridato ha fatto prove di comparazione tra i telai e verificato diverse nuove parti portate in Malesia, compresi nuovi freni Brembo. Non contento, Stoner ha anche percorso alcuni giri sulla CBR1000RR per la 8 Ore di Suzuka: che possa tornare a correre proprio in quella occasione?