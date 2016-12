Facebook

MotoGP: Rossi beffato in qualifica Valentino Rossi è stato il più penalizzato dalla pioggia caduta all'inizio della Q2 di Assen. Il 46 non è riuscito a trovare il giro veloce all'uscita dai box, chiudendo solo 12°. Una vera beffa, visto che le Yamaha si erano dimostrate competitive nella FP3 e FP4, condivisa con Lorenzo, 9° sulla griglia olandese. Per il duo Yamaha sarà quindi una gara in rimonta, mentre Aleix Espargaro festeggia la prima pole in carriera conquistata con una strategia efficace. Ma chi ride è Marquez che punta all'ottavo successo di fila, facendo attenzione alla voglia di riscatto di Pedrosa che gli parte accanto. >