MotoGP, Marquez si difende: "Non vado ad Andorra per non pagare le tasse"

Il suo trasferimento ad Andorra ha fatto molto rumore in Spagna. Perché, per tutti, è stato fatto solo per pagare meno tasse. Così, Marc Marquez, in lacrime, ha spiegato la sua decisione di lasciare la Catalogna per andare a vivere nel Principato. "Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione, ma credo che alcune critiche siano state troppo dure - ha detto - . Comunque sia, io pago le tasse in Spagna e lo farò anche l'anno prossimo".