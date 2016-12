Il casco più costoso al mondo: 255mila euro

Ecco il casco dei record venduto all'asta per 255mila euro. Un casco rosa firmato da 12 campioni del motociclismo per un totale di 58 titoli Mondiali per la lotta contro il cancro Giacomo Agostini, Angel Nieto, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Loris Capirossi, Àlex Crivillé, Wayne Gardner, Scott Russell and Randy Mamola. Ad Oggi, il casco "STOP CANCER", è il casco più costoso al mondo, nessun altro ha mai raggiunto tale cifra ad un’asta. Ha superato ampiamente i record precedentemente stabiliti dai caschi di altri due illustrissimi campioni: quello di Ayrton Senna, che nel 2012 ha totalizzato 74.750 Sterline (94.200 Euro) e quello di Sebastian Vettel venduto nel 2013 per 72.100 Sterline (90.900 Euro). Il tutto è nato da Alberto Hernandez, studente universitario spagnolo da sempre appassionato di motociclismo, in collaborazione col connazionale Oscar Haro, collaboratore del team CWM LCR Honda guidato da Lucio Cecchinello.