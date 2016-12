Stoner a caccia con la figlia: polemiche

Polemiche in Rete per la pubblicazione di una foto di Casey Stoner negli insoliti panni del cacciatore. L'ex campione della Motogp ha partecipato a una battuta di caccia all'anatra insieme a Ben Spies, le rispettive mogli e la figlia Alessandra Maria. Proprio la presenza della piccola (in tutta mimetica) ha indispettito molti utenti, che si sono scagliati contro l'ex pilota. Immediata la replica: "Sono un ragazzo di campagna".