Che festa per i fratelli Marquez

Festa grande a Cervera per i due fratelli Marquez, Marc e Alex, campioni del mondo MotoGP e Moto3. Moltissimi fan in piazza per celebrare i successi dei due giovani. "Oggi è stata una giornata bellissima e speciale. Quest'anno il tempo è stato dalla nostra parte, perché, anche se ha fatto un po' freddo, almeno non ha piovuto come l'anno scorso – ha detto Marc – E' stato molto emozionante vedere tutta la gente del paese, volti conosciuto che sono venuti qui per festeggiare i nostri due titoli il mio e quello di mio fratello. Tutto questo ci dimostra che ciò che abbiamo realizzato è molto grande e ci dà molte motivazioni per affrontare il prossimo anno".