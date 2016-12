MotoGP, Rossi: "Finalmente si va in vacanza"

I test di Valencia hanno chiuso la stagione di Valentino Rossi , che ora potrà dedicarsi alle vacanze e a qualche gara a quattro ruote. "Sono felice per il test: abbiamo fatto un buon lavoro. Da un lato abbiamo bisogno di un po' di riposo, perché è stata una lunga stagione, ma d'altro canto sono sicuro che in due o tre settimane ci mancherà la pista. Adesso, comunque, è il momento di rilassarmi", ha detto il pilota della Yamaha.

Poi è entrato nel dettaglio: "Abbiamo avuto la possibilità di provare un po' di cose diverse e che sul bagnato non potevamo verificare. Dunque abbiamo lavorato un po' di più in quest'ultimo giorno di test, prima della lunga pausa invernale. Ci sono alcune cose nuove: un diverso forcellone e il telaio. Abbiamo anche provato diverse parti che ci aiutano a far scendere il peso della moto, come vuole il nuovo regolamento".