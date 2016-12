Marco Melandri torna in MotoGP con Aprilia

Marco Melandri torna in MotoGP . Dopo l'annuncio di Bautista , l'Aprilia ha ufficializzato anche l'ingaggio di Macio per il Campionato Mondiale MotoGP 2015. Melandri è reduce dalla stagione 2014 in Superbike sempre con Aprilia Racing , chiusa con 6 vittorie e altri 5 podi. "Mi è stata offerta l'occasione di sviluppare un progetto nuovo - ha spiegato il pilota -. E' una sfida che mi affascina, un obiettivo molto ambizioso. Siamo pronti ".

"Sono in un'azienda e in un reparto corse che mi hanno fortemente voluto e con i quali voglio continuare a lavorare, per far crescere un grande progetto - ha proseguito Marco -. Aprilia Racing ha sempre dimostrato di saper fare grandi moto e di saperle far andare forte". "Io ci metterò del mio - ha aggiunto Melandri -. Il nostro obiettivo è molto ambizioso: far crescere una moto e, contemporaneamente, sviluppare il nuovo prototipo che correrà nel 2016. Sarà una stagione impegnativa, di grande lavoro, ma siamo prontissimi ad affrontare queste sfide".



Forte dei due nuovi titoli mondiali (piloti e costruttori) conseguiti nella stagione WSBK appena conclusa, Aprilia entra nella MotoGP con un anno di anticipo rispetto ai programmi. Un passo importante, che si avvarrà della prestigiosa collaborazione con il Team Gresini, che gestirà in pista le moto Aprilia. "Con Marco Melandri si completa il quadro della partecipazione di Aprilia alla prossima stagione MotoGP - ha spiegato Romano Albesiano, Direttore di Aprilia Racing -. Quello dell’ingaggio di Marco è un annuncio che diamo con grande gioia, perché completa al meglio la nostra squadra alla vigilia di una grande sfida: con Melandri abbiamo un binomio moto-pilota tutto italiano".