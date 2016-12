MotoGP, test Valencia: Lorenzo vola, Rossi quarto

E' dominio Yamaha nel primo dei tre giorni di test in vista del campionato 2015 che si stanno svolgendo a Valencia. Il miglior tempo lo ha realizzato Lorenzo in 1'30"975: è stato l'unico a stare sotto il muro dell'1'31" e avrà scaricato in pista la rabbia per il ritiro nel gran premio di ieri. Alle sue spalle Espargarò e Smith con le moto del team Tech3 mentre quarto è Rossi, distante quasi 3 decimi dal compagno di team.