MotoGP, Valentino Rossi: "Sono orgoglioso del secondo posto nel mondiale"

Il campione di Tavullia scherza al parco chiuso: "Diciamo che ho fatto un mezzo Iron Man, perché nella maratona intera negli ultimi 10 chilometri mi prendono dei crampi al polpaccio... - poi Rossi commenta la corsa -. Mi è spiaciuto non tentare l'attacco a Marquez perché non andavo affatto male. Ho finito la gomma e poi in alcuni momenti restare in pista con la slick è stato pericoloso. Era un attimo fare un errore, bisognava concentrarsi per non andare fuori traiettorie. Ha fatto due gocce ma alla fine non ha mai iniziato davvero a piovere. Ho deciso di restare in pista ed è stata la scelta giusta. Anche se, quando ho messo giù il piede, ho capito che era scivoloso e ho pensato 'faccio finta che sia asciutto'. Era importante finire 2° e sono molto soddisfatto per come è andata la stagione. Una grande soddisfazione perché lo scorso anno prendevo 10 secondi in gara. Adesso abbiamo tutto l'inverno e dobbiamo lavorare sulla moto e su di me per fare un altro passo avanti. Se non ci fosse stato Marquez che ha vinto un sacco di gare, avrei vinto io. Ma Marc c'è! Lui ha fatta la differenza e ha più di 60 punti vantaggio in campionato... I cambiamenti fatti nel mio team ci hanno dato la convinzione di poter fare bene, anche tecnicamente. L'obiettivo da cui siamo sempre partiti era quello di lottare per il podio tutte le domeniche. Conosco bene i miei avversari, ho lottato e li ho anche battuti negli anni.



E' un'esplosione di felicità, Marc Marquez, che all'arrivo spiega: "All'inizio della gara ho fatto fatica a concentrarmi, perché fino a 15 minuti prima prima del via ero a fare festa con mio fratello! Poi ho detto 'scusate vado a fare la gara e sono scappato...'. E' una domenica fantastica per mia famiglia e per il mio team, e adesso festeggiamo come si deve! Qui era più difficile per mio fratello che si giocava il titolo. Ma è andato tutto bene e sono veramente contento, più di quanto ho vinto il mondiale io quest'anno. In verità voglio dire a tutti che è stata una stagione difficilissima, anche se non è sembrato. Qui mi sono venuti in mente i problemi del GP di Aragon e ho dovuto mantenere la calma. Valentino ha fatto un grande anno e il prossimo parte come favorito fin dall'inizio. Sarà divertente! Ora facciamo festa, perché sono davvero molto orgoglioso di mio fratello. Adesso un po' capisco nostro papà".



Sul podio sorride anche Dani Pedrosa, che però fa autocritica: "Non mi darei un dieci per questa stagione. Marc ha fatto un anno fantastico! Questa è stata una gara difficile, dove bisognava fare attenzione a non raffreddare le gomme quando in alcuni punti della pista iniziava a piovere. Era dura capire quanto e come andare, in ogni giro. La prima parte della pista è stata sempre asciutta e quindi abbiamo dovuto amministrare negli altri settori. Lì ho perso un po' di tempo, ma alla fine non ho rischiato perché era meglio finire sul podio".



Infine, Stefano Domenicali, ex-team principal della Ferrari, si complimenta con Rossi: "E' una certezza, nonostante gli anni che passano per tutti. Sta lavorando duro e bisogna fargli dei grandi applausi per quello che ha fatto".