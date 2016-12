MotoGP, Valentino Rossi: "Non avrei scommesso sulla mia pole"

Il campione di Tavullia ha il sorriso delle grandi occasioni: "E' stato bellissimo ed è importante stare davanti per la gara. Sarà un GP difficile, perché quando la gomma dietro inizia a finire la moto perde prestazioni sul passo. Ma c'è ancora tempo per lavorare e domani vedremo cosa succederà. Se andasse a finire così, con me e Iannone sul podio, credo che saremmo contenti tutti e due! E' importante migliorare ancora la moto, perché le due Honda vanno fortissimo. Adesso è strano partire dalla pole senza nessuno davanti, non sono più abituato. Quando cominci a diventare grande devi fare più fatica per ottenere questi risultati, rispetto a 10 anni fa! Però mi piace, mi da gusto e sono molto motivato. Lorenzo qui guida bene, gira molto stretto, tira su la moto velocemente, stacca forte. E' uno dei grandi rivali per la vittoria. Prima dell'ultimo giro vedevo la mia posizione scendere sul monitor, 3°,4°, 7°... poi sono arrivato al traguardo e ho capito ah no, sono in pole".



E' quindi Jorge Lorenzo che bacchetta un po' il compagno di box, stizzito per un quarto posto sotto le attese: "C'era tanto vento, allora per questo abbiamo girato lentamente. Quando ho messo la morbida ho fatto due buoni giri, ma sono andato un po' lungo... Poi Valentino ha cercato la scia e questo lo ha aiutato. Ognuno dovrebbe fare con le proprie forze, ma alcuni piloti fanno così. E' lecito, ma poi finisce che ti passano davanti! Io ho fatto il massimo, mentre lui mi ha aspettato per fare il suo tempo. In gara dovremo evitare la fuga delle Honda, ma siamo più o meno pronti".



E' consapevole di essere ancora il favorito per la gara, Marc Marquez, che comunque ammette l'errore: "Da una parte sono contento per domani, perché sono a posto e ho un buon passo per la gara. Andavo molto bene, ma mi spiace per l'errore. Non deve succedere più, ma ho fatto una cosa strana con il freno... Sono comunque contento per Valentino, ma un conto è un giro forte e un altro è vincere la corsa".



Ancora alle prese con il braccio dolorante, Andrea Iannone spiega: "Farsi soffiare la pole da Rossi, comunque ci sta. Lui ha vinto tanto. Ma mi spiace perché ci tenevo e sapevo di potercela fare e di essere veloce. Abbiamo recuperato dopo le prove deludenti e stiamo arrivando per arrivare in fondo alla gara. Anche fisicamente, perché per i primi 4 giri riesco avere forza poi invece calo. Alla fine "balla" 1 decimo tra me e Vale, ma solo piccolezze, perché tutta la Ducati mi supporta e sono molto contento. E' l'ultima gara e voglio divertirmi".



Infine, terzo di un soffio, Dani Pedrosa guarda con ottimismo al GP: "Non è stata facile questa qualifica, con tanto vento che ha cambiato le condizioni più volte. Tanto rispetto alle prove. Ho visto subito che era difficile, poi ho sbagliato due giri, sprecando la gomma buona. Al terzo tentativo avevo meno grip ma ho fatto bene l'ultima curva e sono riuscito a restare in prima fila. Qui è una prima fila importante, con Iannone e Valentino è sicuramente una prima fila diversa! Abbiamo fatto tanti giri e speriamo di avere un buon passo. E' importante risparmiare la gomma a sinistra, ma se il setting lavora bene possiamo fare una bella gara. Dovremo combattere subito e stare attenti anche a quelli dietro. Valentino ha fatto vedere un grande miglioramento! Era tanto che non era in pole e penso che per lui sia importante. Io ci ho provato, ho dato il massimo perché stare davanti qui è fondamentale".