MotoGP, Valencia: prime libere, Marquez già davanti

Marquez vuole fare 13 e lo mette in chiaro da subito, trovando all'ultimo tentativo il giro più veloce della prima sessione di prove. Gli altri inseguono, con Lorenzo che punta ad insidiare Valentino al secondo posto della classifica iridata: nel mezzo ai due piloti della Yamaha ci sono Aleix Esparagarò e Dani Pedrosa. Sesto Smith, mentre la prima Ducati è quella di Dovizioso, settimo. Chiudono la top ten Barbera, Pol Espargarò e Pirro, 15.o invece Andrea Iannone. Infine la Suzuki di De Puniet, che tornerà il prossimo anno in MotoGP ma ha ricevuto una wilde card per correre a Valencia, fa registrare il 16.o tempo.