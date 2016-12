MotoGP, Rossi: "Stagione buona, voglio il secondo posto"

Valentino Rossi è pronto per affrontare l'ultima fatica della stagione 2014 di MotoGP : a Valencia in palio c'è ancora il secondo posto nel Mondiale. "Sinceramente speravo di essere a questo punto all'inizio della stagione". Il centauro della Yamaha, due successi nel 2014, ha aggiunto: "Sì, per me è stata una stagione molto buona. Era molto importante per me per capire se continuare o fermarmi. Mi sono divertito molto, grandi bagarre, ottime gare".

Sulla gara di Valencia ha aggiunto: "Questa gara è molto importante per il secondo posto in campionato che comunque è sempre un risultato positivo. Devo essere concentrato sul weekend perché non è una pista su cui mi trovo molto bene". Rossi ha parlato poi del campionato 2015: "Penso che l'anno prossimo potrò migliorare e anche il team, con Silvano Galbusera che avrà un anno intero di esperienza visto che prima di quest'anno non aveva mai lavorato a questo livello. Ora ci conosciamo meglio e possiamo fare di più. Ovvio che cresceranno anche gli altri, sia Jorge, sia Marc, che ha vinto 12 gare quest'anno, 10 in più di me".

Il 2015 è lontano ma non così tanto: infatti già da lunedì ci saranno i test con le nuove moto, sempre a Valencia. "I test? Per me sono i peggiori della stagione perchè domenica sera ci sono le feste, il campionato è finito, cercare di trovare la concentrazione il giorno dopo l'ultima gara del campionato non è facile. Ma siamo dei professionisti e daremo il massimo", ha concluso Valentino.