MotoGP: Marc Marquez in pole a Sepang

FP4 - E' Marc Marquez il più veloce dell'ultimo turno di libere, firmando il miglior tempo in 2:01.413 e precedendo di soli 73 millesimi il compagno di box, Pedrosa. Segue a 2 decimi Lorenzo, mentre Dovizioso si prende la quarta piazza provvisoria, a +0.505, beffando Rossi per 14 millesimi. Pesante invece il distacco di Bradl, che al 6° posto si ritrova già con +1.035 di ritardo dalla vetta. Stefan è marcato da Crutchlow, Smith, Aleix Espargaro e Scott Redding che chiudono la top ten. Fermi ai box Iannone, fermato dai medici per la contusione al braccio (rientrerà subito in Italia), e Pol Espargaro caduto rovinosamente in FP3, rimendiando la frattura del secondo metatarso del piede sinistro.



Q1 - Il primo step di qualifica è invece un testa a testa tra Aoyama e Bautista, che fanno la differenza sull'agguerrita concorrenza. Negli ultimi minuti, però, tutti i piloti si aspettano e provano il gioco delle scie; un po' come in Moto3. E' quindi Bautista che piazza la zampata (con la Factory...) in 2:01.818, facendo scalare Aoyama al 2° posto (+0.202). Battuto Hernandez, che resta fuori dall'ultimo turno, staccato di +0.366, appena davanti ad Hayden e Abraham.



Q2 - Ed è proprio Aoyama che si rende protagonista di un highside nei primi minuti, vanificando così l'occasione di giocarsi la qualifica. Mentre sono le Honda di Marquez e Pedrosa che vanno subito a prendersi le prime posizioni, con la Ducati di Dovizioso che si accoda nonostante un distacco già importante. Tocca quindi a Lorenzo dare il colpo di reni per risalire fino alle spalle delle HRC, che però non sembrano raggiungibili da nessuno. Fatica invece Rossi che resta in zona centro classifica. Anche dopo il cambio gomme la musica non cambia. Marquez fa il vuoto, girando fortissimo, sotto il muro dei 2 minuti! Ovvero in 1:59.791, quando basta per far registrare il nuovo record della pista e lasciare Pedrosa in seconda piazza, a +0.182. Lorenzo prova a mettersi ancora tra i due, ma deve accontentarsi del terzo tempo, con 4 decimi di ritardo. Infine guizzo di Bradl che apre la seconda fila. Mentre, nonostante l'impegno, Rossi resta inchiodato alla sesta piazza. Battuto dal giro aggressivo - tutto traversi e staccatone - che regala a Dovizioso il quinto tempo, per 37 millesimi.