MotoGP, Rossi: "A Sepang sarà battaglia con Lorenzo e Pedrosa"

Con otto punti di vantaggio su Lorenzo, Valentino cerca il secondo successo consecutivo in Malesia: "Nell'ultima parte della stagione la Yamaha è andata molto bene, siamo più vicini alle Honda - prosegue il Dottore -. Possiamo combattere meglio con loro e aver conquistato due vittorie mi rende molto felice. E' una sfida personale cercare di arrivare davanti a Lorenzo. Quest'anno siamo molto vicini in tutto, è una grande motivazione per restare concentrati e fare il massimo".

Molto sereno, nonostante la caduta in Australia, è apparso Marc Marquez già sicuro del secondo titolo mondiale consecutivo in MotoGP: "E' ora di tornare a vincere anche perché da Silverstone sto faticando e qui voglio trionfare anche se molto dipenderà dal meteo - rivela il pilota Honda -. In questo weekend sarà dura perché sono tutti forti. Caduta in Australia? Correvo senza pressione, cercavo di fare qualcosa di speciale creando un gap molto ampio ma non è stato possibile".

A Phillip Island molte critiche sono piovute su Andrea Iannone, reo di aver tamponato Dani Pedrosa. Nella caduta, il pilota italiano della Ducati Pramac ha riportato qualche piccolo problema fisico: "Sono contento che non ci sia nessuna frattura. Il dolore c'è ma comunque credo che col passare del tempo andrà migliorando. Gara d'attacco in Malesia? Prima voglio capire come starò quando salirò in moto - conclude Iannone -. Mi fa male il bacino ma darò il 100% in ogni momento".