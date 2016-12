Il paddock ricorda Simoncelli. Una palma in suo onore a Sepang

Sono passati esattamente tre anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli durante il Gp di Sepang. Il paddock della Motogp non ha voluto dimenticarlo e così alcuni addetti si sono recati alla curva 11 del circuito malese, dove Sic perse la vita, per piantare una palma in suo ricordo (in una zona sicura della pista). Nell'occasione, sostituita anche la targa commemorativa del pilota, logorata dall'umidità e dal caldo.