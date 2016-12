MotoGP: Valentino Rossi trionfa a Phillip Island

Quando uno è un fenomeno cosa gli vuoi dire? Niente, solo una pioggia di applausi. Era il 1998 quando Valentino Rossi vinceva per la prima volta a Phillip Island in 250cc. Seguì il dominio dal 2001 (in 500cc) al 2005 in MotoGP. Poi il digiuno, lungo e difficile. Sofferto. Oggi, 2014, Rossi c'è! Ancora primo, nel giorno del 250° GP disputato. Partito con la voglia di un ragazzino, ha sorpassato come un rookie, tenendo nel mirino il suo compagno di box. Ha lottato e ha ringraziato Marquez, per avergli lasciato un trionfo comunque meritato. Leggendario Valentino, patrimonio nazionale unico, esempio di coraggio e determinazione contro le avversiatà. Consapevoli che ogni successo del Dottore è un extra, un bonus per godere ancora, in una carriera unica. Un trionfo in questa gara pazza nell'altro emisfermo, emozionante, imprevedibile e spettacolare. Dove crolla l'anteriore di Lorenzo , che fatica a parcheggiare la sua M1 al secondo posto, ringraziando un Crutchlow sprecone, che avrebbe potuto salvare la sua pessima stagione con un podio incredibile. Tradito ancora dall'anteriore della Rossa, abbattuto all'ultimo giro. Come successo a Pol Espargaro , ma anche a Marquez , buttato a terra allo stesso modo dalla sua Honda. Fuori, come Pedrosa colpito da Iannone nelle fasi iniziale di gara. Anche se l'esuberanza di Andrea, ha fatto il paio con una prestazione generalmente scarsa di Dani. Prende invece +14.8 all'arrivo Dovizioso , che però si piazza quarto, sempre miglior ducatista all'arrivo. Costante nel risultato, dopo una lotta serrata nel gruppo degli inseguitori. Inedito, invece, l'ordine di arrivo finale, con Barbera 5°, poi Redding, Aoyama, De Angelis e Hayden. Infine, nella sfida per il vice-campione, Rossi si porta in vantaggio con 255 punti, secondo nella classifica iridata davanti a Lorenzo (247) e Pedrosa (230).

GP AUSTRALIA - LA CRONACA

Bandiera a scacchi: Rossi vince per la seconda volta in stagione, 7° centro del 46 a Phillip Island. Lorenzo è 2° davanti a Smith, che conquista il terzo posto e il primo podio in carriera. Tre Yamaha in vetta, seguite da Dovizioso 4°

27 (ultimo giro) - Spreca Crutchlow che cade e demolisce la Ducati! Lorenzo torna in seconda piazza

25 - Rossi è saldamente al comando con +6.157 su Crutchlow. Tra Lorenzo (3°, in difficoltà netta) e Smith ci sono +3.5, in calo

24 - Caduta di Pol, tradito dall'anteriore in staccata

23 - Pol Espargaro cavalca in quarta piazza, all'attacco di Lorenzo, con Smith e Dovizioso in scia

22 - Incredibile: Crutchlow passa Lorenzo! Sorpasso interno e deciso di Cal, con Jorge che deve cedere il passo, probabilmente in difficoltà con l'anteriore

21 - Cal recupera 3 decimi al giro sullo spagnolo

20 - Crutchlow rimonta su Lorenzo, +2.5 tra i due, ma Jorge sembra avere problemi di usura dell'anteriore morbida

19 - Caduta di Bradl, che incrocia le linee con Dovizioso e Aleix Espargaro, gli tocca il posteriore e vola via. Rovinata anche la gara di Aleix che perde il telaietto posteriore e si ferma nell'erba

18 - Rossi al comando del GP, con Lorenzo in scia!

- CADUTO MARQUEZ, che perde l'anteriore nel cambio di direzione, chiuso secco il davanti in staccata alla curva 10

17 - Jorge sembra non essere efficace sul passo come mostrato nel warm up. Crutchlow ha +4.5 sul gruppo del podio

16 - Contusione all'anca sinistra per Iannone. Marquez ha +3.915 sugli inseguitori. Lungo Lorenzo alla curva 4 e Rossi torna in seconda posizione

15 - Valentino cerca linee diverse da Jorge, che stacca forte per resistere al compagno di box. Anche Bradl passa Smith

14 - Al Doohan Corner le Yamaha entrano praticamente in tandem, velocissime. Dovizioso nel sandwich delle Tech3, dove ne approfitta Aleix, che si porta in quinta piazza tirandosi dietro Pol. Beffato Andrea, mentre gira largo Smith

13 - Lorenzo sfrutta la scia e si porta nuovamente davanti a Valentino. "Sontuoso e autoritario", Rossi prova a infilarsi all'interno e quasi c'è il contatto tra le due Yamaha. Ma Jorge non molla, tenendo la seconda piazza

12 - Grande lotta anche per la quarta piazza, con Crutchlow che comanda prendendo margine su Dovizioso, insieme ad Aleix e Pol Espargaro, poi Smith e Bradl, tutti vicini

11 - Lorenzo prova a prendere la scia, ma Rossi stacca forte e resta davanti. Marquez intanto ha +2.205 di vantaggio

- Botta risposta tra Lorenzo e Rossi. Jorge ripassa dopo il rettilineo, ma Valentino replica con un sorpasso fotocopia e si riprende la seconda posizione. Il 46 sta girando 1 decimo più veloce del 99

10 - Sulla moto di Pedrosa si sono rotti anche l'attacco della sella e il parafango posteriore

9 - Giro veloce per Rossi, 1:29.605, che entra subito senza aspettare, interno su Lorenzo e si prende il secondo posto!

8 - Marquez vanta già +1.3 sulle Yamaha che inseguono. Valentino è in scia a Jorge

7 - Si ferma Pedrosa, con un taglio netto nella gomma posteriore. Ritiro amaro per il 26, che comunque non sembrava per niente in forma in questo GP. Rossi firma giri veloci a ripetizione e mette Lorenzo nel mirino

6 - Iannone esce zoppicante aiutato dai commissari

5 - Caduta di Abraham. Giù anche Iannone che tocca il posteriore di Pedrosa e si ribalta. Problemi per Dani che rallenta sul rettilineo e guarda la sua gomma dietro. Mentre Dovizioso si prende la sesta piazza, imitato da Aleix e lasciando Smith in ottava posizione

4 - Passa Crutchlow, che con la Ducati che "sbacchetta" si prende la quinta posizione e mette subito Pol nel mirino... Lo passa, Cal è 4°!

- Recupero di Crutchlow, che seguito da Dovizioso va all'attacco delle due Yamaha Tech3 di Smith e Pol Espargaro. Tutti in scia, con Aleix, Pedrosa e Bradl alle loro spalle

3 - Marquez è già in fuga, coccolando l'idea di eguagliare Doohan con le 12 vittorie stagionali. Tra Marc e Jorge ci sono però già +0.780

- Rossi all'attacco delle due Yamaha Tech3, infila Smith e va alla caccia di Pol, che intanto si è portato in terza piazza. Sorpasso deciso del 46 che adesso è 3°, ma accusa +1.263 da Lorenzo

2 - Anche Dovizioso passa Dani e gli sfila la sesta piazza. Crutchlow ha perso terreno al via ed è 8°, mentre Iannone è finito 11° per un contatto in partenza

1/27 - Parte benissimo Marquez, ma sono le Yamaha di Lorenzo e Smith che lo passano nei primi metri. Risposta immediata di Marc, che senza esitare si riprende la testa della corsa. In scia Pol Espargaro e Rossi, che si infila deciso su Pedrosa

- Piloti che si preparano sulla griglia di partenza