MotoGP, Melbourne: Pedrosa cade durante una sfilata

Cadere durante una corsa è qualcosa a cui i piloti del MotoGP sono abituati, ma finire per terra in una dimostrazione, è un'altra cosa. Brutta figura per Dani Pedrosa che, durante un'esibizione pre-gara a Melbourne è scivolato sull'asfalto bagnato in una curva non irresistibile. Tanto più che non si trattava di una sfida, bensì di una "sfilata" -a velocità moderata- per le strade. Tante risate per il pubblico ma, fortunatamente, nessuna lesione per Pedrosa.