MotoGP, Valentino Rossi: "Il secondo posto? Una questione personale"

La MotoGP vola in Australia e, dopo il trionfo Mondiale di Marquez a Motegi, l'attenzione si sposta tutta sul secondo posto in classifica. E' Valentino Rossi a lanciare il guanto della sfida: "E' diventata una questione personale tra me, Lorenzo e Pedrosa". Alle parole del Dottore, risponde in conferenza stampa il compagno in Yamaha Jorge Lorenzo : "Non vedo l'ora di scendere in pista, chiudere al secondo posto Mondiale sarebbe fantastico".

A Phillip Island Valentino cerca una vittoria che manca da troppo tempo: "La pista è fantastica, è uno dei tracciati preferiti da tutti i piloti. C'è più gusto nel guidare al limite, qui ho vinto tante gare e due campionati (2001 e 2004). E' dal 2005 che però non trovo il successo, ho fatto tanti podi ma anche tanta fatica". Dopo due vittorie consecutive, Lorenzo cerca il tris proprio in Australia: "Questo è sempre un posto fantastico, è una delle piste più belle del calendario, forse la più veloce di tutte e per me è sempre stato un piacere gareggiare qua - spiega Jorge -. Non sarà semplice vincere ancora. Ora il nostro livello è molto costante. Teoricamente l'Australia è meglio per la nostra moto mentre in Malesia sarà dura".



Marc Marquez è apparso sorridente in volto e senza particolari apprensioni dopo la conquista matematica del secondo Mondiale consecutivo: "Mi sento più leggero, non ho più la pressione ma la motivazione è molto alta. Il campionato ormai è conquistato, sono un po' stanco ma non vedo l'ora di correre perché questo circuito mi piace un sacco. Cercheremo di lottare con i migliori - conclude lo spagnolo della Honda -. Non ho ancora avuto molto tempo per far festa".