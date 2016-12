MotoGP, Marquez: "Non è stato un titolo così facile"

Portato in trionfo dai suoi meccanici, Marc Marquez sfoggia il sorriso delle grandi occasioni: "Sono molto felice e piano piano capisco cosa ho fatto... Dite che rido sempre, che sono felice, ed è vero. Ma la pressione la sento anche io, e tanto! Sono un ragazzo normale... Sono davvero molto contento per questo titolo, che non è stato facile come sembra! L'obiettivo della gara era stare davanti a Rossi e Pedrosa, non m'importava di Lorenzo".

Il 93, forte del quarto titolo in carriera, il secondo in MotoGP, spiega la sua corsa nel dettaglio: "Alla fine ho visto che Vale era molto forte, ma anche Dani arrivava da dietro molto forte. Nel duello con Rossi ho fatto fatica a superare, perché non volevo andare lungo, non volevo sbagliare. E' stata una bella lotta e sono contentissimo di come è andata a finire. Dedico la mia vittoria alla gente che mi aiuta, alla famiglia, al team e ai tifosi che mi spingono sempre per vincere le gare".