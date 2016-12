MotoGP, Valentino Rossi: "Complimenti Marquez, ma mi preoccupa Lorenzo"

Sul 10° podio stagionale, il campione di Tavullia applaude al "bis" di Marquez: "Alla fine rischiavo troppo e non ce la facevo. Devo fare i complimenti a Marc, che quando ha visto sulla tabella che arrivavo ha alzato un pelino il ritmo e non sono riuscito a prenderlo. Mi è spiaciuto non farcela perché così adesso la festa è finita! Si è meritato il titolo perché è stato il più bravo, ed è il campione adesso! Abbiamo girato sul passo del record della pista che resisteva da due anni, quindi sono contento perché siamo stati forti fino alla fine. Un bel lavoro del mio team, che mi ha permesso di stare vicino anche a Lorenzo, che questo weekend è stato senza dubbio il più forte. Jorge è stato bravo e ha vinto la sua seconda gara di fila. E' 3 punti dietro in classifica, mentre io sono alla pari con Pedrosa. Entrambi sono molto in forma, ma anche io mi sento bene e in gara mi sto divertendo. La nostra moto è bella da guidare e adesso arrivano due belle piste dove proveremo ad arrivare davanti".



Soddisfatto per la vittoria, Jorge Lorenzo sorride per le certezze ritrovate: "Adesso siamo forti e sto approfittando delle varie opportunità. Sapevamo che era una gara difficile, dove dovevo sorpassare tanti piloti veloci. Inoltre Valentino andava molto forte e non era facile tenere il suo passo all'inizio. Poi ha rallentato e allora ho spinto al massimo. Anche Marquez ha spinto tanto alla fine e stava recuperando, ma ho vinto quindi è andata bene. Complimenti comunque a Marc campione, è stato il migliore e in generale ha meritato questo titolo. Vincere qui per me, in casa Honda, è molto belo. Soprattutto perché sono tornato davanti e competitivo". Niente podio, invece, per Andrea Dovizioso e la Ducati, che scattavano dalla pole. "Credo che dobbiamo essere comunque contenti del risultato di questo weekend e guardare la situazione dal lato positivo. Siamo andati forte in prova, abbiamo fatto una fantastica pole position e siamo stati sempre al top. Abbiamo fatto sognare i nostri tifosi e quindi è logico che abbiamo creato delle aspettative, ma in realtà non siamo ancora pronti per puntare alla vittoria. Però è stato davvero bello fare i primi giri nel gruppetto di testa. Ho forzato veramente tanto ma quando c’è stato il primo calo della gomma posteriore non sono più riuscito a stare con loro. E’ tutta esperienza che ci servirà per il prossimo anno e sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto finora", le parole del forlivese.