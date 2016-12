Moto3: Danny Kent in pole a Motegi, ma Antonelli è secondo

Danny Kent autografa la pole del GP del Giappone, girando in 1:56.555 a Motegi. L'inglese in sella alla Husqvarna precede Antonelli (KTM, +0.344), che per 8 millesimi relega invece McPhee (Honda, +0.352) al 3° posto. Seconda linea con Oliveira (Mahindra) e le KTM di Miller (+0.526) e Isaac Vinales (+0.545). Gli altri azzurri: Tonucci (Mahindra, +0.819) 12°, Bastianini (KTM) 15°, mentre Fenati e Bagnania sono rispettivamente 17° e 18°.