MotoGP, Marquez dopo le libere: "Sicuro che andremo meglio"

Lo spagnolo della Honda ha aggiunto: "Non abbiamo mai usato pneumatici nuovi ma solo gomme ricostruite e di mescola dura per porvare come andavano. Vediamo domani se possiamo migliorare ancora". Poi ancora: "Non si può essere sempre davanti fin da subito. Ad esempio in Aragona Lorenzo era in difficoltà il venerdì ma poi in gara era molto competitivo. Questo mi dà fiducia e convinzione per il resto del weekend". Sulla gara il campione del mondo ha detto: "Lorenzo sarà molto motivato dopo la prima vittoria e vorrà vincere ancora. Io però devo pensare al mondiale e concentrarmi esclusivamente su Pedrosa e Rossi, quelli da controllare".