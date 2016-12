MotoGP, Rossi: "Vincere sul circuito della Honda sarebbe bellissimo"

Doppio quinto tempo per Valentino Rossi nelle libere del venerdì del Gran Premio del Giappone in corso di svolgimento a Motegi. Il Dottore appare molto soddisfatto delle sue prove: "La nostra moto qui va forte. Lorenzo (secondo, ndr) è stato velocissimo però sono andato molto bene. Ancora non abbiamo trovato il setting giusto ma sono molto competitivo. Vincere sul circuito di Motegi in casa della Honda? Sarebbe bellissimo".

Non poteva ovviamente mancare una considerazione sul possibile tifone in arrivo nel weekend: "Oggi è stata una giornata fantastica - prosegue Valentino -, sembra che domenica la temperatura possa andare giù. Speriamo che regga il tempo perché qui mi trovo benissimo. La M1 funziona bene. C'è ancora da lavorare ma come prima giornata direi che è abbastanza positiva". Rossi è riuscito a trovare un feeling giusto con la sua moto nonostante l'assenza di grandi novità Yamaha a Motegi: "Siamo migliorati un po' rispetto ad inizio anno, la cosa positiva è che è successo senza nulla di nuovo. Tutta la squadra ha lavorato benissimo. Abbiamo sfruttato al 100 per cento il materiale a nostra disposizione - conclude il Dottore -. Per l'anno prossimo ci aspettiamo qualcosa di nuovo sperando così di essere ancora più vicini alle Honda". La vera sorpresa della giornata, comunque, è stato Andrea Dovizioso, autore del miglior tempo assoluto. "Sono molto contento perché, a parte il giro più veloce che ho ottenuto con la gomma morbida, anche con la gomma media avevo un ottimo passo. Siamo partiti subito bene in mattinata come setup, sia per quanto riguarda il telaio che i controlli elettronici, e questo mi ha permesso di poter spingere forte fin dai primi giri. E' stata una bellissima giornata, ma sabato dovrò provare a limare ancora qualche decimo dal mio tempo", ha detto il pilota della Ducati.