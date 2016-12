MotoGP, Giappone: Dovizioso e Lorenzo dominano le libere

Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si aggiudicano le prime e le seconde libere del Gp Giappone di MotoGP. Sul circuito di Motegi è lo spagnolo della Yamaha a chiudere davanti a tutti nella prima sessione, girando in 1'45"838, con 0.166 su Marquez (caduta senza conseguenze per lui). Terzo chiude Dovizioso su Ducati. Per il Dovi va meglio la seconda sessione, che chiude davanti a Lorenzo. Doppio quinto tempo per l'altra Yamaha di Valentino Rossi.