MotoGP, Baz con Forward-Yamaha

Un volto nuovo per la MotoGP della prossima stagione. Si tratta di Loris Baz , ufficialmente ingaggiato dal team Forward per correre con la Yamaha. Il 21enne francese, proveniente dalla Kawasaki con cui corre il Mondiale Superbike, sarà il compagno di squadra di Stefan Bradl e farà il suo debutto nel Motomondiale. Baz era candidato anche a salire sulla Ducati del team Pramac, poi finita nelle mani di Danilo Petrucci.

Sono molto lieto di dare il benvenuto a Loris Baz nel nostro team. Un giovane pilota francese che ha dimostrato di essere veloce in Superbike e a cui vogliamo dare la possibilità di mostrare il suo talento in MotoGP. Sono contento di far approdare questo nuovo pilota nella classe regina del Motociclismo portando così avanti la nostra figura di talent scout al fianco di Yamaha. Loris sarà in pista insieme a Stefan Bradl e siamo orgogliosi di schierare per il prossimo anno un duo davvero giovane con il 21enne francese al fianco del 24enne pilota tedesco", ha detto il proprietario del team, Giovanni Cuzari.