MotoGP: Petrucci sulla Ducati Pramac nel 2015

Dopo la promozione di Andrea Iannone , ecco quella di Danilo Petrucci . Il pilota di Terni in forza alla Ioda Racing è stato scelto dalla Ducati Pramac per sostituire il centauro abruzzese, passato al team ufficiale come compagno di Andrea Dovizioso e al posto di Cal Crutchlow. Petrucci, reduce dall'undicesimo posto nel Gran Premio d'Aragona di domenica scorsa, ha vinto il ballottaggio col francese Loris Baz e dividerà col colombiano Yonny Hernandez le moto del Team Pramac.

Il 23enne di Terni, dal 2012 in MotoGP, era già stato vicino alla Ducati in passato, quando gli fu offerto un posto in Superbike come collaudatore. Ora ci andrà da una porta importante, quella del Team Pramac.

Per sostituirlo il Team Ioda Racing, diretto da Sacchi, sta pensando al giapponese Hiroshi Aoyama, in partenza dal Team Aspar per far posto a Eugene Laverty.