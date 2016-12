MotoGP, trauma cranico per Rossi

Attimi di paura ad Aragon per Valentino Rossi , caduto nel corso della gara della MotoGP . Il pesarese, per evitare Pedrosa davanti a lui, ha messo le ruote sull'erba sintetica, bagnata, e ha perso il controllo della sua M1, finendo pesantemente a terra. Per alcuni istanti Rossi è rimasto a terra dolorante ed è stato portato fuori in barella. I successivi controlli medici hanno tranquillizzato tutti: trauma cranico, ma senza versamenti nel cervello.

Subito dopo è stato portato in ospedale per la Tac di rito, che ha dato esito negativo. "Rossi - ha spiegato il dottor Michele Zasa, responsabile Clinica Mobile - ha sofferto di un trauma cranico con sospetta perdita di conoscenza. Dal punto di vista neurologico non c'è alcuna preoccupazione. Dopo la Tac abbiamo rilevato che non ci sono tracce di versamenti nel cervello. Rossi verrà tenuto sotto osservazione come precauzione".