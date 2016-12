MotoGP, Aragona: acuto di Lorenzo, cade Rossi

Prima vittoria stagionale per Jorge Lorenzo che trionfa nel GP d'Aragona, 14.a prova della MotoGP . Al Motorland la pioggia scombina i piani delle Honda di Pedrosa e Marquez che, una volta in testa, finiscono a terra e chiudono 14° e 13° rispettivamente dopo aver sostituito la moto. Secondo Aleix Espargarò, al primo podio in carriera, e Cal Crutchlow. Caduti anche Andrea Iannone e Valentino Rossi, portato in clinica mobile per un trauma cranico.

La gara al Motorland è iniziata con la solita bagarre e Andrea Iannone bravissimo a battagliare con Lorenzo e le Honda di Marquez e Pedrosa. Al secondo giro però l'abruzzese della Ducati Pramac va sull'erba e finisce fuori distruggendo la moto; poco dopo è Valentino Rossi a finire largo e a scivolare, per terminare la corsa contro le barriere. Il pesarese della Yamaha viene portato fuori in barella e poi in clinica mobile dove gli viene diagnosticato un trauma cranico ma senza altre gravi conseguenze. Intanto sul circuito la battaglia prosegue davanti tra i tre spagnoli e comincia anche a piovere. Pian piano tutti rientrano a cambiare moto, Lorenzo compreso, mentre le due Honda Repsol azzardano e proseguono con le gomme da asciutto. Il rischio non paga perchè prima Dani, poi Marc, finiscono a terra e buttano alle ortiche le possibilità di successo. Riescono comunque ad andare a punti col 14esimo e 13esimo posto rispettivamente grazie al cambio di moto. Trionfa sotto l'acqua Jorge Lorenzo con la Yamaha che festeggia il primo successo stagionale. Sul podio con lui Aleix Espargarò, per la prima volta in carriera nei primi tre, e Cal Crutchlow con la Ducati ufficiale. Nella classifica mondiale piloti resta comunque saldamente davanti Marc Marquez con 292 punti, seguito da Pedrosa con 217 e Rossi con 214. Quarto Lorenzo che con la vittoria sul Motorland sale al quarto posto con 202 punti.