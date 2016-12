MotoGP, Rossi: "Lotteremo per il terzo posto"

Valentino Rossi ha rimediato a un problema avuto nelle libere e crede ancora nel podio ad Aragon. "Nelle libere 3 la mia gomma, come quella di Lorenzo, non funzionava e quasi mi metto la moto per cappello. Sono stato costretto al Q1, ma per fortuna abbiamo fatto una buona strategia pur avendo una gomma sola. Non siamo lontani, a parte le Honda che fanno un altro sport. Saremo in tanti a lottare per il terzo posto", ha spiegato il pilota Yamaha.

"Marquez e Pedrosa saranno davanti, mentre io Lorenzo, Iannone, Dovizioso e anche Espargarò e Crutchlow ci giocheremo il terzo posto", la previsione del pesarese. Che aggiunge: "La moto qui è difficile da guidare perché c'è poco grip. Per la scelta della gomma dovremo aspettare di vedere la temperatura, si può usare sia la gomma, sia la morbida".

Per Marc Marquez, invece, si tratta dell'undicesima pole stagionale, ottenuta all'ultimo secondo anche se con un gran tempo. "Sono contento perché Dani (Pedrosa, ndr) sta andando molto forte. Speriamo per domani, so che dovrebbe essere più freddo e quindi sarà importante scegliere la gomma giusta", il commento a caldo dello spagnolo. Soddisfatto anche Dani Pedrosa, tornato davanti anche in qualifica: "Non sono riuscito ad essere veloce sin dall'inizio. Con la seconda gomma sono migliorato, ma al giro successivo ho visto una bandiera gialla e ho sbagliato in una curva. Comunque sono contento della prima fila, era un po' che non partivo davanti. Adesso spero di scattare bene e di stare con Marquez". A fianco della due Honda ci sarà Andrea Iannone, che ha portato la Ducati in prima fila. "Questa volta sono andato molto bene, sono contento - ha spiegato - . Sapevamo che con la gomma morbida potevamo essere veloci. Il passo è buono, Dovizioso è andato forte con la gomma da gara, mentre io non sono stato velocissimo nelle libere 4. Però sono felice, speriamo bene". Qualifiche amare, infine, per Andrea Dovizioso, caduto e costretto a una gara di rimonta. "Peccato partire dalla terza fila. Siamo veloci come passo, ma il feeling con l'anteriore non è buono. Sono troppo al limite in diversi momenti della curva. La caduta è stata un errore mio, ma bisogna migliorare il feeling, altrimenti in gara non potrò forzare e giocarmi il podio come speravo", ha ammesso.