MotoGP, Aragona: Marquez in pole, Rossi sesto

Va a Marc Marquez la pole position del GP di Aragona, 14.a prova del Motomondiale classe MotoGP . Lo spagnolo della Honda, campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, ha girato in 1’47”87 precedendo il compagno di squadra Dani Pedrosa e la Ducati di Andrea Iannone, staccati rispettivamente di tre e quattro decimi. Sesto Valentino Rossi, che si era piazzato 11° nelle terze libere ed era stato costretto a disputare il Q1.

Per Marquez, desideroso di riscattare la delusione di due settimane fa sul circuito di Misano nel Gran Premio di San Marino, si tratta dell’11.a pole position stagionale su 14 gare. In seconda fila insieme a Valentino Rossi ci sono la Yamaha Tech 3 di Pol Espargaro, quarto nelle qualifiche, e il ducatista Cal Crutchlow (quinto), alla sua migliore prestazione da quando guida la Desmosedici. Prove ufficiali da dimenticare per Jorge Lorenzo che, in sella alla sua Yamaha, non è andato oltre la settima posizione. Completano la top ten la Honda Lcr di Stefan Bradl (ottava), la Ducati di Andrea Dovizioso (nono e protagonista di una caduta nel momento clou delle qualifiche) e la Forward Yamaha di Aleix Espargaro (decima).