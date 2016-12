MotoGP, Aragona: terze libere a Marquez, Rossi flop

Sessione da dimenticare per Valentino Rossi che, per la prima volta dall’inizio della stagione, sarà costretto a disputare il Q1. Il pilota di Tavullia ha girato in 1’48”944, otto decimi più lento rispetto a Marquez. Dietro la prima fila virtuale si posiziona la Ducati di Andrea Dovizioso (quarta in 1’48”394). Quinto Stefan Bradl (Honda) in 1’49”223, sesto Bradley Smith (Yamaha Tech 3). In ritardo anche Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, rispettivamente settimo e ottavo. Completano la top ten la Ducati di Cal Crutchlow e la Forward Yamaha di Aleix Espargaro.

Le quarte libere del Gran Premio d’Aragona sono in programma dalle 13.30 alle 14. Alle 14.10 via alle qualifiche con il Q1.