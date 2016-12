MotoGP, Aragona: Iannone show nelle prime libere, Rossi sesto

Andrea Iannon e mette in fila tutti nelle prime prove libere del GP di Aragona della MotoGP . L'italiano della Ducati Pramac abbatte il muro dell'1'49" siglando il miglior tempo (1'48"185). Secondo crono per Aleix Espargaro, staccato di 0"190 dal leader. Terzo il campione del Mondo in carica, Marc Marquez a quasi 3 decimi da Iannone. Soltanto sesto Valentino Rossi, vincitore dell'ultimo Gp a Misano. In fiamme la Ducati Avintia di Barbera.

Grande soddisfazione per Iannone che, negli ultimi giri, è riuscito a strappare la prima posizione a Marquez, leader per buona parte delle libere della mattinata. Quarto tempo la Yamaha di Jorge Lorenzo davanti a Pedrosa e al compagno di team, Valentino Rossi. Il Dottore accusa un secondo di ritardo da Iannone. Alle sue spalle la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso. Tanta paura per Barbera: la moto prende fuoco in pista durante le prove. Sembra che dal serbatoio sia fuoriuscita un po' di benzina ma per fortuna il pilota spagnolo ha riportato solo qualche bruciatura sul braccio sinistro nel tentativo di liberarsi della sua Ducati, sulla quale era appena salito dopo il passaggio dalla Kawasaki-Ftr.