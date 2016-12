MotoGP, Rossi: "Ripetiamo il successo di Misano"

Valentino Rossi ha il morale a mille alla vigilia del Gran Premio d'Aragona , 14esima prova del calendario mondiale MotoGP. Il Dottore è reduce dal successo a Misano e punta a ripetersi: "A Misano abbiamo lavorato bene per tutto il weekend e il risultato in pista è stato spettacolare. Ora dobbiamo soltanto provare a ripeterci qui in Aragona . Dobbiamo continuare così e lottare per le prime posizioni ogni weekend".

Valentino tiene molto anche alla classifica mondiale: "Sono soltanto ad un punto da Pedrosa (215 punti a 214, ndr) e voglio lottare per il secondo posto alle spalle di Marquez. Ma soprattutto voglio essere competitivo su ogni pista. La vittoria di Misano è stata costruita passo dopo passo e dobbiamo continuare in questa maniera fino a fine anno". A caccia della prima vittoria stagionale è invece l'altro pilota Yamaha, Jorge Lorenzo, reduce da quattro secondi posti consecutivi: "Il circuito di Motorland è meraviglioso ma è uno di quelli in cui non sono mai riuscito a vincere. Negli anni passati questa pista è sembrata più adatta agli avversari (una vittoria Ducati e tre Honda, ndr) ma spero che questa volta possiamo essere più competitivi, anche perchè i test sono stati incoraggianti". In Aragona Lorenzo ha ottenuto in carriera un quarto, un terzo e due secondi posti. "Lo scorso anno ho vinto a Motegi, una pista Honda, ed è stata una grande sorpresa. Non vedo perchè non posso ripetermi qui ad Aragon domenica", ha aggiunto il maiorchino.