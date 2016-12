Mercato MotoGP: Bautista firma con l'Aprilia

Confermati i fantastici quattro di Honda e Yamaha, il mercato della MotoGP sta piazzando anche le sue seconde linee per la prossima stagione. L'ultima ufficializzazione riguarda l'ingaggio di Alvaro Bautista da parte dell'Aprilia. Lo spagnolo, in pratica, resterà nella sua attuale squadra visto che il team Gresini per i prossimi quattro anni metterà in pista le moto di Noale: per lui contratto biennale. "Lavorare a stretto contatto con una Casa costruttrice è ciò che desideravo per il mio futuro e Aprilia mi ha offerto una grande opportunità", ha detto Bautista, che torna all'Aprilia dopo gli anni in 125 e 250.